YouTube dévoile le palmarès 2021 des vidéos, clips et créateurs les plus populaires en France

YouTube a dévoilé, mercredi, le palmarès 2020 des vidéos (à la fois musique et hors musique) et des créateurs les plus populaires en France en 2021, ainsi que ceux qui ont le plus progressé sur cette dernière année. En prenant en compte des statistiques débutées en janvier et arrêtées à la fin du mois de novembre, YouTube, en France, compte désormais plus de 450 chaînes à plus d'un million d'abonnés (contre 360 en 2020) et 4 500 chaînes avec plus de 100 000 abonnés (soit 20 % de plus que l'année précédente).