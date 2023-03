YouTube : les gros mots de nouveau autorisés ? Pas si vite !

Ainsi, l'usage de gros mots « modérés » est désormais permis à n'importe quel moment. En revanche, l'utilisation de jurons plus forts comme le très vilain mot en « f » dans les 7 premières secondes de la vidéo ou de manière répétée entraînera une limitation des publicités et de la monétisation. Après les 7 premières secondes, l'utilisation d'injures (« modérées » comme « fortes ») à répétition connaîtra le même sort. Les gros mots dans les titres et vignettes de vidéos entraîneront la démonétisation et la suppression des publicités de celles-ci sans autre forme de procès.

Une fois n'est pas coutume avec YouTube, ces lignes de conduite manquent de clarté, par exemple sur la définition de la frontière entre un gros mot modéré et fort, ou sur ce que la plateforme entend par « de manière répétée ». Rien n'empêchera en tout cas son fameux algorithme de prendre, comme à son habitude, des décisions arbitraires et douteuses, que les vidéastes auront toutes les peines du monde à contester.