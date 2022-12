Les humains ne sont pas assez efficaces, alors YouTube donne les clés de sa modération à des bots

Le content ID, bot permettant de repérer et de supprimer ou démonétiser des contenus utilisant des images ou musiques dont l'auteur n'a pas les droits, est largement critiqué, et depuis des années, par les vidéastes : une vidéo d'une heure peut être entièrement démonétisée pour quelques secondes de musique par exemple. Et surtout, le système fait des erreurs, en attribuant parfois la paternité d'une œuvre à un plagiaire, et privant ainsi l'auteur original des revenus associés.