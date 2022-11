Twitter : en interne, la restauration de 62 000 comptes bloqués est appelée le "Big Bang"

Pour se rendre compte dans le détail de ce qui attend ce qu'il reste d'employés au sein des locaux de Twitter, on peut se référer aux chiffres obtenus par le média Platformer.

Selon lui, les 62 000 comptes en question possèdent chacun plus de 10 000 abonnés. Et à l'intérieur de cette cohorte, 75 comptes sont suivis par au moins 1 million de personnes. Encore plus impressionnant, l'un d'entre eux aurait plus de 5 millions de followers. Pour le moment l'identité de ces comptes n'a pas filtré.

Le problème, c'est qu'une telle tâche ne s'effectue pas en appuyant sur trois boutons. Pour chaque compte remis en vie, il est nécessaire de réactiver les données sur les comptes suivant le banni, mais aussi celles des comptes que ce même banni suit. Pour vous donner un ordre d'idée grossier, on peut s'amuser à multiplier 62 000 (les comptes bannis) à 10 000 (le plus petit nombre moyen de followers). Le résultat donne le tournis. Un Big Bang, clairement !