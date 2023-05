YouTube : quand les recommandations mènent les plus jeunes à des vidéos sur les armes

Ces résultats sont particulièrement inquiétants quand on voit par ailleurs le détail de ce qui est regardé par ce jeune public. Toujours selon le même rapport, « ces vidéos comprenaient des scènes représentant des fusillades dans des écoles et d'autres événements de masse, des démonstrations explicites de l'ampleur des dégâts que les armes à feu peuvent infliger au corps humain, et des guides pratiques pour transformer une arme de poing en une arme entièrement automatique. »

Le plus paradoxal est que, comme le note le TTP, certaines vidéos recommandées ne respectent même pas les propres règles de YouTube, alors que d'autres sont non seulement proposées, mais même monétisées grâce à des publicités. Pour le moment, le groupe américain dit prendre en compte ces informations, tout en affirmant que la méthodologie ne serait pas assez claire pour en tirer des conclusions définitives. Devrions-nous nous alarmer alors même que la modération de la plateforme est de moins en moins humaine ?