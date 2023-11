YouTube va (essayer d’) arrêter de (trop) angoisser les ados

Depuis quelques longs mois déjà, les réseaux débordent d'idées pour retenir de plus en plus l'attention des spectateurs, notamment via les formats courts (les Shorts sur YouTube). Certains experts alertent sur le côté addictif des réseaux, qui joueraient également un rôle majeur dans la crise de la santé mentale qui touche de nombreux jeunes (et moins jeunes).

« Ces mises à jour sont conçues pour aider les adolescents à naviguer dans leurs intérêts individuels croissants, tout en plaçant leur sécurité, leur vie privée et leur bien-être au premier plan », explique Google.