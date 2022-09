Pourquoi donner votre avis sur YouTube ne change pas franchement votre expérience

Ainsi, les boutons « Pas intéressé » et « Je n'aime pas » ont empêché entre 10 et 12 % de mauvaises recommandations. Les boutons « Ne pas recommander la chaîne » et « Supprimer de l'historique » se sont montrés plus efficaces, en retirant 43 et 29 % des mauvaises recommandations.

Selon Mozilla, cela reste toutefois très insuffisant. « YouTube devrait respecter les commentaires des utilisateurs sur leur expérience, en les traitant comme des signaux significatifs sur la façon dont les gens veulent passer leur temps sur la plateforme », explique notamment l'entreprise.