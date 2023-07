Pourquoi Meta, Reddit et Google sont accusés de complicité dans une tuerie de masse

De son côté, une porte-parole de Snapchat a expliqué que la plateforme « ne laisse pas le contenu non modéré devenir viral par algorithme. Au contraire, nous modérons tous les contenus avant qu'ils puissent atteindre une large audience, ce qui limite la chance de découvrir du contenu dangereux ». Un représentant de YouTube a également réagi : « depuis des années, nous investissons dans la technologie, les équipes et les politiques pour repérer et retirer le contenu extrémiste. Nous collaborons régulièrement avec les forces de l'ordre et la société civile pour partager les informations et les bonnes pratiques. »