Google, Twitter et Facebook sont-ils "complices" de terrorisme ? La Cour suprême américaine vient de trancher

L'institution judiciaire s'est appuyée sur une loi datant de 1996, qui accorde une immunité juridique aux entreprises du numérique par rapport aux contenus publiés par leurs utilisateurs. Les géants du web sont donc considérés comme des hébergeurs et non comme des éditeurs. Pourtant, en plus de deux décennies, la société et Internet ont changé, et les réseaux sociaux sont de plus en plus pointés du doigt pour leur responsabilité vis-à-vis de la société et leur modération parfois discutable.

Pour des élus américains, la situation doit évoluer. En effet, les membres du Parti démocrate jugent que les plateformes de médias sociaux ont tendance à laisser prospérer des messages racistes ou conspirationnistes. Ce qui est d'autant plus grave quand celles-ci commencent à tirer un bénéfice financier de ce type de contenu qui peut rapidement acquérir une certaine popularité. Mais, le consensus n'est pas tout à fait au rendez-vous au pays de l'Oncle Sam, où les Républicains avaient vivement critiqué la censure perpétrée par les géants du web lorsque Donald Trump avait été banni de plusieurs plateformes, dont Twitter.

Pour le juge John Roberts, changer la loi pourrait avoir d'autres effets négatifs, comme « faire s'effondrer l'économie numérique, avec toutes sortes de conséquences pour les travailleurs et les fonds de pension ». Entre liberté d'expression et protectionnisme à l'égard des travailleurs, la Cour suprême aurait donc de bonnes raisons pour éviter tout changement susceptible de modifier la situation actuelle.

Et, ce n'est pas le secteur de la tech qui va contester cette affirmation, puisque ses représentants se félicitent pour cette décision. D'autant plus que, selon Chris Marchese, avocat d'un collectif d'entreprises telles que Twitter, Meta et Google, « même avec les meilleurs systèmes de modération disponibles, un service comme Twitter ne peut pas filtrer chaque contenu généré par l'utilisateur avec une précision de 100 % ». Pas sûr que tout le monde soit toujours convaincu…