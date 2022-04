Obama appelle à réguler les réseaux sociaux, menaces pour la démocratie

En effet, pour Barack Obama, ce n'est vraiment ce que publient les utilisateurs qui est problématique, mais la manière dont les contenus sont promus et mis en avant par les plateformes. Celles-ci privilégient des « contenus inflammatoires, polarisants, qui attirent l’attention et encouragent la participation » afin de conserver plus longtemps les internautes sur leur service, et ainsi augmenter leurs revenus.

Une prise de conscience de l'effet négatif des réseaux sociaux a été l’assaut du Capitole, orchestré le 6 janvier 2021 par des partisans de Donald Trump refusant la victoire électorale de Joe Biden. « Nous venons de voir un président en exercice nier des résultats électoraux clairs et aider à inciter une insurrection violente contre la capitale de la Nation », a rappelé Obama. Il regrette de ne pas avoir perçu plus tôt « à quel point nous étions devenus réceptifs aux mensonges et aux théories du complot ».

Pour lui, afin d'enrayer la spirale infernale, nous avons besoin de lois qui nous permettent de nous protéger et de faire en sorte que « les outils ne nous contrôlent pas », mais que ce soit nous qui les contrôlions.