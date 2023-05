Escroqueries et désinformation : pourquoi l'IA inquiète beaucoup le cofondateur d'Apple

Serait-ce de l'inquiétude, ou une mise en garde ? Peut-être bien les deux. Quelques jours après la sortie remarquée de l'ex-monsieur IA de Google, qui craint que l'on ne puisse « plus savoir ce qui est vrai », c'est au tour de Steve Wozniak, informaticien et cofondateur d'Apple (avec Steve Jobs et Ronald Wayne), de s'exprimer sur l'intelligence artificielle. L'inventeur du tout premier ordinateur de la marque à la pomme tire la sonnette d'alarme.