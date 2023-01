Le patron de ce géant de la tech appelle à la régulation de l'IA

Cette semaine, un événement était organisé en Suède pour annoncer la mise à jour du superordinateur Berzelius à l'aide des derniers systèmes d'IA en date de NVIDIA. Le patron du leader mondial du calcul informatique, Jensen Huang, en a profité pour discuter de l'avenir de cette technologie qui fait les gros titres depuis plusieurs semaines grâce à ChatGPT.

Pour ce dernier, il est nécessaire de réfléchir aux règles et aux normes sociales qui devront être appliquées à l'intelligence artificielle pour éviter les dérapages, et ce, dès à présent. « Si vous prenez un peu de recul et que vous réfléchissez à toutes les choses de la vie qui sont pratiques, essentielles ou merveilleuses pour la société, elles ont probablement aussi un potentiel de nuisance », a-t-il plaidé.