Pendant ce temps, Sam Altman, le patron d'OpenAI, ne cache pas ses ambitions. Dans un récent essai, il prédit l'avènement d'une superintelligence artificielle « dans quelques milliers de jours ». Ce calendrier fait sourciller même les plus optimistes du secteur. De son côté, Musk mise sur une approche plus ancrée dans le monde physique. « La Terre est un endroit vaste, et la réalité est désordonnée et complexe », a-t-il souligné. « Avec des dizaines ou des centaines de millions de véhicules autonomes, et peut-être autant de robots humanoïdes, nous aurons simplement le plus grand volume de données. »