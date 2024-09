En association avec le Comité consultatif pour les jeunes et les familles, YouTube a mis au point de nouvelles mesures de protection à destination des adolescents. L'objectif est on ne peut plus clair : protéger les jeunes en évitant que certains contenus a priori inoffensifs ne deviennent un danger dès lors qu'ils sont visionnés de manière répétée. Cela inclut le contenu qui « compare les caractéristiques physiques et idéalise certains types par rapport à d’autres, idéalise des niveaux de forme physique ou des poids corporels spécifiques, ou affiche une agression sociale sous forme de bagarres sans contact et d’intimidation ».

Comprenez donc par là que les recommandations de vidéos liées à ces sujets seront dorénavant restreintes auprès des jeunes utilisateurs sur YouTube. Bien qu'elle ne la cite pas, il ne fait aucun doute que YouTube ne veuille pas faire comme TikTok, plusieurs fois accusée de manquements en matière de protection des mineurs.