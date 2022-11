Protection de l'enfance en ligne : Macron interpelle Elon Musk ; Microsoft, TikTok, Meta, Amazon s'engagent

On le sait, les violences en ligne se multiplient au fil des années. Un phénomène très difficile à endiguer sur les réseaux sociaux et autres sites sur lesquels la modération se révèle difficile. En quelques clics, les enfants peuvent être exposés au harcèlement et à des contenus choquants, comme à de la pornographie. L'État français a donc lancé une initiative pour tenter de protéger les plus jeunes.