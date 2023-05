YouTube annonce l'abandon d'une fonctionnalité... dont on ignorait l'existence, cocasse, non ?

Fin 2017, YouTube annonçait dans un article de blog que la plateforme testait un nouveau format, l'onglet « Communauté », qui permettait aux créateurs comptant au moins 1 000 abonnés de rédiger des posts ou d'interagir avec leurs followers. Et parmi les options proposées, l'une d'entre elles en particulier (que YouTube nommait d'ailleurs « Reels » à l'époque), a attiré l'attention : les stories. Pour le contexte, c'est l'époque où tous les réseaux sociaux tentent un moyen d'inclure une telle fonctionnalité à leur homepage. Ainsi, en plus d'Instagram et du succès que les stories y ont rencontré, Twitter et même LinkedIn s'y étaient aussi risqués. Avant de finir par abandonner l'idée.