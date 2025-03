La refonte de TikTok.com introduit un agencement modulaire optimisé, avec une barre de navigation repositionnée. Cette nouvelle interface vise à réduire les distractions et à offrir une expérience de visionnage plus fluide, similaire à celle de l'application mobile. Le fil d'actualité « For You » a été repensé et un nouvel onglet « Explore » fait son apparition, facilitant la découverte de contenus. Ces changements rapprochent l'expérience desktop de TikTok de celle de YouTube, connue pour son interface intuitive sur ordinateur.