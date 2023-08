Twitch s'inspire de TikTok pour sa nouvelle fonctionnalité

Discovery Feed n'est pas encore tout à fait au point et se trouve actuellement en phase de test. S'il devra encore apprendre à fournir les bonnes recommandations aux bons utilisateurs, les créateurs devront également fournir des clips au format vertical. Pour l'instant, la plateforme proposera presque exclusivement des vidéos en format horizontal, ce qui n'est pas le plus optimal compte tenu de la nature verticale de la fonctionnalité. La transition ne devrait toutefois pas tarder, puisque Twitch permettra dès cet automne de partager des Stories, à l'instar de ce que l'on trouve sur Instagram et Snapchat, et qui sont tout aussi verticales.

L'essentiel pour la plateforme de streaming est de garder les utilisateurs sur son site et ses applications autant que possible. En effet, les créateurs ont pris l'habitude d'utiliser d'autres plateformes sociales pour interagir avec leurs followers, et c'est quelque chose que Twitch semble vouloir corriger. De plus, pour percer sur la plateforme, il est nécessaire de streamer autant que possible, car c'est lorsque l'on est en direct que le contenu est suggéré aux spectateurs. Une tâche épuisante pour les créateurs, qui pourront ainsi promouvoir leurs chaînes plus facilement lorsqu'ils sont hors ligne.