Twitch, après absolument tout le monde, se met aux Stories

L'option permettra, comme ailleurs, de partager du contenu audio et vidéo, avec la possibilité là encore de restreindre l'accès aux seuls followers du compte. Mais si l'on a d'abord et avant tout entendu parler de cette nouveauté, qui est devenue quasi universelle au point de se retrouver un temps sur LinkedIn, elle n'est pas la seule à avoir été présentée.

Twitch va en effet mettre en place de nouveaux paramètres qui donneront plus de contrôle et de visibilité aux créateurs de contenus. Il leur sera ainsi possible de poser précisément le moment où ils veulent que les publicités apparaissent durant leur live. Ils pourront aussi déplacer cette même coupure publicitaire si jamais elle devait finalement survenir à un moment intéressant ou important du live. De quoi satisfaire la communauté des streamers ?