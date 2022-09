Twitch révise la rémunération pour les streamers... et le nombre de pubs

Historiquement, la part des abonnements (4,99 $ par mois et par personne) a toujours été partagée à 50/50 entre la plateforme et les streamers. Seuls les plus gros d'entre eux pouvaient négocier des partenariats à 70/30. Dan Clancy, le P.-D.G. de Twitch, a annoncé que cette deuxième option n'existerait plus à compter du 1er Juin 2023.