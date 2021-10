Leak Twitch : la fuite révèle une liste de streamers avec certains privilèges...

Et bien entendu, les noms évoqués dans cette liste ont une chose en commun… Ils génèrent beaucoup de trafic (et donc de revenus) sur Twitch. Ainsi, les « petits » et les « grands » streamers ne sont clairement pas mis sur un pied d'égalité. Enfin, des membres spécifiques au sein des équipes de Twitch seraient les seuls habilités à prendre des mesures contre ces créateurs et créatrices (si nécessaire). De quoi lancer une nouvelle polémique après la publication des salaires des streamers les plus fortunés au monde.