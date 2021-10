Leak Twitch : que s'est-il réellement passé ?

Faisons un rapide rappel des faits. Plus tôt dans la semaine, le site Video Games Chronicles et plusieurs internautes rapportaient la mise en ligne d'une archive regroupant de nombreuses informations sur Twitch et ses utilisateurs. Au sein du fichier en question, il est notamment possible de trouver la totalité du code source du service, les relevés de paiements des streamers les plus influents , des kits de développement mais aussi un projet nommé "Vapor' (qui pourrait être un futur concurrent à Steam ).