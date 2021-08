Twitch : le prix d'abonnement à une chaîne passe à 3,99 euros en France

C'est donc à partir de ce jeudi 5 août 2021 qu'un abonnement mensuel à n'importe quelle chaîne coûte désormais 3,99 euros, et non plus 4,99 euros. Twitch propose aussi un tableau listant les prix appliqués pour chaque pays à l'heure actuelle. La révision tarifaire avait d'abord été appliquée au Mexique et en Turquie fin mai. À présent, c'est tout le continent européen qui est concerné.