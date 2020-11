Spotify veut aussi des stories et fait appel aux musiciens

Ces derniers mois, la notion de stories se démocratise de plus en plus. Cette fonctionnalité est très largement adoptée par les services les plus populaires. Snapchat est le pionnier en la matière, mais en reprenant cette fonctionnalité, Instagram a certainement contribué à la rendre populaire.

Au mois de mars dernier, Snapchat annonçait que les stories créées sur son réseau pouvaient être ajoutées à certains services tiers. Il faut dire que quelques jours plus tôt, Facebook annonçait la possibilité de publier ces enregistrements vidéos de manière simultanée, à la fois sur son réseau et sur Instagram.

Si Google s'est également prêtée au jeu avec les YouTube Stories, c'est également le cas de Pinterest. Au mois de septembre, c'est le réseau professionnel LinkedIn qui est entré dans la danse. Dernièrement, Twitter a sauté le pas avec des tweets éphémères, ses Fleets.