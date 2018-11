Pour faire pareil que tout le monde, YouTube inaugure ses stories

Même LinkedIn s'y est mis

Source : YouTube

En test depuis près d'un an, lessont désormais déployées à tous les créateurs de plus de 10 000 abonnés. Parce que c'est une fonctionnalité Premium, vous voyez.Inaugurées par Snapchat en 2016, les stories sont désormais partout, tout le temps. Mais à la différence des Instagram, Facebook et autre LinkedIn, les YouTube Stories sont disponiblesau lieu des 24 heures habituelles.Cette fonctionnalité, voulue par YouTube comme un moyen plus "" de partager des vlogs ou de commenter l'actualité, est accessible aux YouTubeurs de plus de 10 000 abonnés, affiliés au programme YouTube Partners.Enfin, à l'instar des vidéos publiées sur la plate-forme, les YouTube Stories peuvent être commentées par la communauté.