C'est un fait. YouTube nous bombarde toujours plus de publicités, et il devient presque impossible d'y échapper sans payer. Heureusement, des alternatives existent : nous vous en présentons justement une.
- YouTube augmente les publicités, incitant les utilisateurs à passer à la version premium pour une expérience sans annonces.
- NewPipe, une application open source pour Android, offre une alternative sans pubs, mais sans connexion Google.
- NewPipe supporte plusieurs plateformes, mais n'a pas de recommandations personnalisées ni certaines fonctionnalités comme YouTube Shorts.
Car la publicité, c'est bien entendu le gagne-pain de Google. Et une bonne partie de ses revenus provient justement de YouTube : la plateforme a généré la bagatelle de 9,8 milliards de dollars sur le second trimestre 2025. Un record qu'elle doit, en partie, à la chasse aux adblockers, contraignant les utilisateurs à s'abonner à la version premium pour éviter d'être inondés d'annonces.
Aujourd'hui, une solution vient s'ajouter à la liste des alternatives permettant de profiter du contenu de YouTube sans publicités, une dénommée NewPipe.
Une plateforme open source
Disponible sur les appareils Android, NewPipe n'est pas un clone de YouTube, mais un lecteur vidéo alternatif open source, développé et maintenu par une petite équipe de bénévoles depuis 2015. L'application se distingue par sa légèreté et sa rapidité : elle consomme très peu de ressources et fonctionne même sur des smartphones anciens ou peu puissants.
L'expérience proposée rappelle le YouTube des débuts : pas de pop-ups, ni de publicités ou de recommandations intrusives. L'interface est épurée, sans compte utilisateur ni algorithme qui scrute vos habitudes. On accède directement au contenu que l'on souhaite voir, avec la possibilité de télécharger des vidéos pour une lecture hors ligne, de créer des playlists locales et de profiter du mode image dans l'image et de la lecture en arrière-plan.
Mieux encore, NewPipe ne se limite pas à YouTube. L'application prend en charge d’autres plateformes comme PeerTube, SoundCloud, Bandcamp ou encore media.ccc.de, ce qui en fait un véritable lecteur pour contenus décentralisés et indépendants.
Quelques (légers) compromis
Il faut néanmoins faire quelques compromis, comme l'impossibilité de se connecter avec son compte Google et donc d'interagir avec le contenu : vous ne pourrez pas publier de commentaires, ni synchroniser vos playlists officielles ou accéder à vos abonnements. Point positif, l'absence de connexion protège totalement vos données personnelles.
Il n'y a pas, non plus, de page d'accueil avec des suggestions personnalisées ou de flux de vidéos tendances : pour trouver du contenu, il faut lancer une recherche ou connaître directement le lien. C'est donc une solution avant tout pertinente pour ceux qui cherchent à regarder ou écouter des vidéos dans un cadre simple, rapide et sans interruption publicitaire.
Enfin, il faut savoir que certaines fonctionnalités populaires comme les YouTube Shorts sont absentes. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez télécharger NewPipe via la plateforme F-Droid.