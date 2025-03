Alors que la qualité audio optimisée s'impose comme un privilège exclusif des abonnés Premium, cette nouvelle fonctionnalité de partage pourrait devenir un argument marketing particulièrement efficace. Elle transforme chaque abonné en ambassadeur potentiel du service payant, tout en offrant un avant-goût précis et concret des avantages de l'abonnement. La question reste maintenant de savoir si cette fonctionnalité sera suffisamment convaincante pour attirer de nouveaux abonnés, dans un contexte où les services par abonnement se multiplient et où les consommateurs doivent faire des choix de plus en plus sélectifs. YouTube semble en tout cas déterminé à renforcer l'attractivité de son offre Premium face à une concurrence toujours plus féroce pour capter l'attention des utilisateurs.