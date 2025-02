Du côté du chez Google, on va prochainement « améliorer la qualité des mid-rolls », ces fameuses publicités qui interviennent durant la lecture des vidéos. Et par « améliorer », il s'agit évidemment pour le géant américain de venir diffuser ces dernières de manière plus efficace.

« À partir du 12 mai 2025, nous améliorerons la qualité des mid-rolls en diffusant plus d'annonces aux points de rupture naturels », indique ainsi Google. Pour le géant américain, il s'agit de réduire le côté intrusif des publicités (mais pas les publicités elles-mêmes), avec la promesse d'augmenter le nombre de vues, mais aussi les opportunités de revenus pour les créateurs.