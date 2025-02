YouTube est aujourd'hui l'une des plateformes de streaming les plus consommées par les utilisateurs, à tel point que son P.-D.G., Neal Mohan, n'a pas hésité récemment à la présenter comme « la nouvelle télévision ». Et forcément, qui dit télévision dit forcément publicités. Les utilisateurs passant plus d'une heure par jour sur YouTube savent bien que la pression publicitaire est de plus en plus importante sur le service, avec des annonces diffusées avant et pendant chaque vidéo. Si vous souhaitez réduire (un peu) le nombre de pubs vues chaque jour, YouTube prépare une offre de compromis, à un prix un plus agressif.