YouTube Premium, bientôt plus cher ?

« Nous mettons à jour le prix pour les abonnés YouTube Premium et YouTube Music aux États-Unis afin de continuer à offrir un service et des fonctionnalités de qualité. Nous pensons que ce nouveau prix reflète la valeur de YouTube Premium, qui permet aux abonnés de profiter de YouTube sans publicité avec une lecture en arrière-plan et hors ligne et un accès ininterrompu à plus de 100 millions de chansons avec l'application YouTube Music ».