Car au fond, est-ce vraiment intéressant de payer 6€/mois juste pour avoir un peu moins de pubs ? Certes, c'est toujours mieux que le harcèlement publicitaire actuel sur YouTube. Mais si on doit quand même se taper des coupures régulières, le gain semble assez limité. Surtout quand on sait qu'il existe des solutions gratuites et efficaces pour bloquer complètement les pubs, au moins sur ordinateur.

Bien sûr, YouTube a besoin de la pub pour rémunérer les créateurs et financer son infrastructure colossale. Proposer une option payante pour la limiter est louable. Mais à ce tarif, autant y aller franchement et supprimer totalement les réclames, non ? En réalité, difficile de jeter la pierre à YouTube qui doit voir le succès de modèles similaires chez Netflix et l'arrivée de Disney sur ce segment comme un appel à faire de même, surtout une fois les plâtres médiatiques essuyés par les deux géants de la VOD.

Au final, cette formule « Premium Lite » ressemble plus à une opération de communication qu'à une vraie avancée pour les utilisateurs. Une façon pour Google de dire « regardez, on fait des efforts », sans trop rogner sur ses précieux revenus publicitaires. Espérons au moins que cet abonnement intermédiaire ne serve pas de prétexte pour augmenter encore la quantité de pubs pour tout le monde. Car là, ça deviendrait vraiment indigeste.