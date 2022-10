YouTube pourrait bientôt faire payer pour la 4K !?

Avec ses 2 milliards d'utilisateurs, la plateforme YouTube est à la fois plus puissante et titillée que jamais. C'est tout le paradoxe de la chose. Face à une concurrence (TikTok, Instagram et autres) qui prend un peu plus de poids chaque jour, le service de streaming de Google doit doucement mais sûrement réinventer son modèle économique. Et la firme de Mountain View est aujourd'hui persuadée que cela passe par YouTube Premium, plus que par la publicité.