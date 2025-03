Pour l’instant, Premium Lite est en phase de test aux États-Unis. YouTube prévoit néanmoins d’étendre progressivement son offre abordable à d’autres pays, notamment l’Australie, la Thaïlande et l’Allemagne dans les prochaines semaines. D’autres marchés suivront tout au long de l’année afin d'élargir l’accès à cette formule économique à un plus grand nombre d’utilisateurs. Reste encore à déterminer quand la France pourra à son tour en profiter et à quel prix.

Avec cette nouvelle offre, YouTube cherche indubitablement à séduire un public encore réticent à payer plein pot pour accéder aux avantages Premium. Est-ce que les utilisateurs estimeront pour autant que les économies réalisées avec l'abonnement Lite compenseront les fonctionnalités manquantes ? Réponse dans les prochaines semaines…