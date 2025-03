Cette amélioration sonore permettrait enfin aux vidéos de bénéficier d'une richesse audio comparable aux plateformes spécialisées dans la musique et les podcasts. Un atout considérable pour les créateurs qui pourront proposer un son plus clair, avec davantage de profondeur et de détails, particulièrement appréciable pour la musique, les interviews et les contenus narratifs.