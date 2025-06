Les Shorts gagnent en popularité auprès des créateurs. Neal Mohan a remarqué que « une augmentation considérable du nombre de personnes qui créent et regardent des courts métrages ». Pour sa part, Alex Cooper, animatrice de Call Her Daddy, tresse les louanges de la plateforme de streaming vidéo « YouTube vous permet d’être vous-même, car vous avez un contrôle créatif total. Je réalise et écris les épisodes, et je décide de leur durée ».

Certains créateurs osent même des projets plus ambitieux. Inoxtag, en France, a réuni une équipe complète pour filmer son ascension de l’Everest. Son documentaire « Kaizen » a atteint 17 millions de vues en 48 heures. Neal Mohan rappelle que « les créateurs sont les startups d’Hollywood ». La série animée « The Amazing Digital Circus » a cumulé 300 millions de vues sur son pilote. Les fans ont contribué avec des vidéos, chansons et contenus dérivés totalisant 25 milliards de vues.

Les Shorts permettent de diffuser des extraits ou de prolonger ces contenus. Ils accompagnent les créateurs dans la construction de leur audience sur smartphone et télévision.