Ce que l'on retient de « Kaizen », en prenant un peu de hauteur, c'est un documentaire très bien produit, devant lequel le temps passe très vite, et qui nous informe bien sur les sacrifices et les efforts que l'on doit consentir à faire pour toucher du doigt ce rêve qui se mérite. Le message écologique passe bien, sans tomber non plus dans le militantisme. En somme, Inoxtag réussit et nous convainc, et prouve qu'une fois de plus, YouTube n'a plus rien à envier à la télévision.