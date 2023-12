Attendu ? Le simple teaser du docu sur Squeezie dépasse déjà 23 millions de vues en 24h sur X.com

Rappelons en effet que Squeezie est aujourd'hui le youtubeur français le plus populaire, et que ce dernier a su diversifier ses activités au fil du temps. Il a notamment lancé une marque de vêtements, tenté sa chance dans la musique, sans oublier les évènements GP Explorer. En début d'année, avec Gotaga et Brawks, Squeezie a même officialisé sa structure e-sport, Gentle Mates.

Avec Merci Internet, les fans (et les autres) vont pouvoir découvrir la vie quotidienne du vidéaste, ainsi que l'envers du décor de nombreux évènements qui ont jalonné la vie de Squeezie. Le tout, au travers d'images inédites et d'interviews de proches comme son frère Florent, Mister V, Hugo Décryte, McFly et Carlito, Orelsan…