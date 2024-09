Cleindori

Je suis content que le journaliste soit aussi enthousiaste, mais j’imagine que si je dis que je ne sais pas si je dois me sentir alarmé ou atterré des termes employés dans l’article je vais passer pour le vieux con de service (enfin pardon, justement, soyons à la page, aujourd’hui on dit « hater »).

TF1 achète « dans l’urgence » et « rapidement » ce « documentaire », je dirais plutôt cette hagiographie, parce qu’au vu des courbes de vues il y a énormément de pognon à se faire. Point, à la ligne. Le gros du public de TF1 n’est absolument pas sur Internet, sur Youtube, sur Twitch, et ne va certainement pas voir ça au cinéma. Il faut donc capter une audience susceptible d’aimer, et quoi de mieux juste après Koh Lanta pour un public déjà ciblé sur les émissions à défis ?

Quant au documentaire, bon sang… Des centaines de gens, quoiqu’en pense de la chose, gravissent l’Everest chaque année. Tout le monde s’en branle. A raison, parce que ça les regarde, ces gens, de le faire.

Un youtubeur (FRANCAIS, s’il vous plait, COCORICO, tout ça, tout ça soupir ) se met en scène avec une stratégie de com et de marketing savamment orchestrée avant, pendant, et après, et toutes les cibles potentielles tombent de tout leur poids dans la cible.

Ces vues et ces articles à mon sens en disent beaucoup plus sur les gens et les journalistes qui les regardent, que ce Inoxtag qui finalement ne fait qu’intelligemment exploiter un filon, celui du voyeurisme et du communautarisme virtuel, à son bénéfice financier personnel (alors que l’aventure de l’Everest est une réussite d’équipe, et quand on voit les sherpas, on peut même dire que c’est plutôt eux et non lui, le touriste, qui devraient être célébrés, de toutes les expéditions).

Bref ce n’est plus navrant comme réactions, ça devient tout bonnement dangereusement inquiétant.