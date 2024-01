Vous voulez tout connaître de l'histoire de Squeezie ? La saison 1 de Merci Internet est sur Prime Vidéo

Le documentaire revient à ses débuts dans sa chambre d’ado, pour finir jusqu’au GP Explorer et à sa propre équipe d'e-sport. Du départ de chez ses parents, à son ascension sur Internet faite de hauts et de bas, en passant par des moments plus personnels entre amis, la série passe par de nombreuses étapes de la vie de Squeezie. L'objectif de ce portrait intime est notamment de tenter d'expliquer comment il est devenu l'icône d'une génération.