Audience du GP Explorer 2 : le record de viewers explosé ce samedi sur Twitch !

Ce samedi 9 septembre, le circuit Bugati du Mans a été le théâtre de courses palpitantes. C'est en ce lieu que Squeezie et ses adversaires se sont affrontés dans leur monoplace lors du GP Explorer 2. Au total, pas moins de 24 pilotes ont arpenté le célèbre circuit dans des courses de F4 endiablées, le tout devant 60 000 spectateurs présents aux abords du circuit. Et comme nous pouvions fortement l'imaginer avant le top départ, l'évènement a surpassé tous les records sur la sphère Twitch francophone. Eh oui, la folle course a fédéré 1 340 960 de viewers devant leur écran, devenant ainsi l'évènement le plus suivi sur la plateforme en France.

Après une course assez disputée, c'est Depielo, pilote de l'écurie Alpine qui remporte cette édition en devançant Sylvain de l'écurie NordVPN et Étienne de Wargaming.net qui complètent le podium.