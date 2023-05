YouTube, Twitch : le GP Explorer de Squeezie revient, quels sont les nouveaux participants ?

Le 8 octobre 2022, Squeezie organisait sur le circuit Bugatti (Le Mans) son GP Explorer, une course de Formule 4 réunissant un total de 22 personnalités du web, réparties en onze équipes. La course, diffusée sur la plateforme Twitch, avait alors réuni plus d'un million de viewers, sans oublier 40 000 spectateurs aux abords du circuit.