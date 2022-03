Les géants de la Tech s'invitent en F1, mais dans quel but et pour quoi faire ?

Ces derniers jours, de nouveaux noms des nouvelles technologies ont fait une entrée remarquée en F1. L'un d'eux, peut-être la marque la plus célèbre au monde, n'est autre que Google, désormais partenaire officiel de l'équipe McLaren , portée par les pilotes Daniel Ricciardo et Lando Norris. Et le partenariat, pluriannuel, n'est pas que visuel. Car si les marques Android et Chrome seront embarquées sur le capot moteur et les enjoliveurs de la MCL36 (le nom de la monoplace de McLaren cette saison) ainsi que sur les casques et combinaisons des deux pilotes, Google aidera l'écurie britannique également sur un plan technologique. Tout au long de cette saison, McLaren utilisera des appareils Android compatibles 5G et le navigateur Chrome pendant les essais, les qualifications et les courses.