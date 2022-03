F1 : McLaren roule maintenant aux couleurs Google !

MCLaren Racing a annoncé dans un communiqué publié hier qu'elle avait signé un partenariat de plusieurs années avec le géant Google pour son équipe de Formule 1 et l'équipe MX Extreme E Team – un partenariat qui débute dès cette saison 2022. Grâce à ce partenariat, McLaren pourra bénéficier du meilleur de la technologie Google et utilisera, selon le communiqué, des appareils Android 5G et le navigateur Chrome lors des essais, des qualifications et pendant les courses pour « améliorer les performances sur le circuit ».