Vous n'êtes pas prêt pour ces courses de F1 volantes

Le P.-D.G. de la société, Matt Pearson, est très enthousiaste : « Nous, et le reste du monde, sommes prêts pour la course de voitures volantes habitées. Nous avons construit les véhicules, développé le sport, sécurisé les sites, attiré les sponsors et les partenaires techniques. Le moment est venu pour les marques, les fournisseurs et les équipes automobiles les plus progressistes, les plus novateurs et les plus ambitieux du monde de participer à un nouveau sport automobile véritablement révolutionnaire. »