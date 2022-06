Voici Jetson ONE, le premier eVTOL volant à une place qui vole vraiment (Vidéo)

Le fantasme de la voiture volante court toujours, mais Jetson semble en mesure d'en faire un peu plus une réalité, sous réserve évidemment des premiers accords réglementaires, particulièrement attendus. Après des mois d'essais et de tests aussi poussés que rigoureux, la start-up suédoise fondée en 2017, dont nous avons rencontré le fondateur Tomasz Patan à VivaTech, est capable de faire voler son eVTOL monoplace et de nous faire rêver un peu. Ou pas, c'est selon.