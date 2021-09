La NASA teste le taxi volant de Joby Aviation pour modéliser l'espace aérien de demain

On l’oublie parfois, mais la NASA ne s’occupe pas que du programme spatial américain. L’agence a aussi pour mission de mener des recherches aéronautiques visant à améliorer le matériel volant, tant civil que militaire. Dans ce cadre, l’agence américaine mène la campagne nationale Advanced Air Mobility, ou AAM. Son but affiché est d’améliorer la confiance du public et d’accélérer le développement des formes émergentes de transport aérien, aussi bien pour les passagers que pour le fret, dans les zones urbaines et périurbaines. Autrement dit, permettre aux nouveaux drones, taxis et eVTOL électriques de s’insérer dans une gestion du trafic aérien modernisée, automatisée, plus fluide et mieux distribuée.