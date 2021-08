Le taxi volant électrique de Joby Aviation parcourt 240 kilomètres, un record

Cette expérience a été réalisée à la Joby’s Electric Flight Base de Big Sur, en Californie. Le véhicule était piloté depuis la base par Justin Paines, chef pilote d’essai de Joby.



La machine a décollé de façon verticale avant d’effectuer 11 tours d’un circuit prédéfini. Après avoir volé pendant plus d’une heure et 17 minutes, le véhicule a atterri à la verticale, après avoir couvert une distance totale de 154,6 miles, soit 248,8 kilomètres.



Le décollage et l’atterrissage sont deux étapes particulièrement énergivores. Pour fonctionner, le prototype utilise des batteries lithium-ion trouvables dans le commerce.

Plus précisément, une cathode 811 NMC et une cellule d’anode en graphite ont été adaptées pour une utilisation aérospatiale. Selon Jon Wagner, responsable du groupe motopropulseur et de l’électronique, ce type de batterie peut effectuer « plus de 10 000 cycles de vol nominaux prévus ».

Cet essai est le fruit d'un long effort d'optimisation : « Grâce à un travail acharné de toute l'équipe d'ingénieurs, nous avons pu créer un aéronef remarquablement efficace qui peut tirer le meilleur parti des batteries disponibles aujourd'hui dans le commerce. »