L'Alrendo TS Bravo, l'électrique à grosse batterie, est prête pour la production

Le bolide a un poids de 249 kg et peut supporter une charge de 260 kg. Sa hauteur de selle est de 800 mm et la garde au sol de 180 mm. La moto fait 2 300 mm de long et 885 mm de large. Elle bénéficie d’un écran de 7 pouces qui « réunit tout ce que vous devez savoir en un seul point focal épuré », parce que « l'époque des cadrans multiples et minuscules est révolue et laisse place à la simplicité ».