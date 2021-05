Energica, constructeur européen, serait tout proche d'avoir une moto chargée à 85 % en 15 min

La concurrence concernant l'innovation pour offrir des batteries toujours plus performantes et efficaces en termes de rechargement pousse les constructeurs à démultiplier les offres de modèles dont le temps de charge des trois-quarts de la batterie n'excède pas 30 minutes. Un enjeu d'autant plus prégnant que ce sont les plus jeunes, un marché d'avenir, qui semblent être les plus intéressés par les motos électriques d'après Electrek .

L'expansion du marché de la moto électrique ne convainc cependant pas tous les constructeurs, loin de là. Comme pour l'ensemble des moyens de locomotion disposant d'une batterie électrique, les motos n'échappent pas aux critiques selon lesquelles ces innovations ne seraient pas aussi « vertes » qu'elles prétendent l'être. Ducati a ainsi annoncé plancher avant tout sur une essence synthétique plutôt que d'orienter sa recherche sur l'électrique malgré une première annonce en ce sens en 2019. Il y en a donc pour tous les goûts chez les deux-roues.