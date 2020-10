Le constructeur italien Energica va produire des équivalents 50 et 125 CC électriques

Cette volonté de produire des motos électriques aux prix et aux puissances plus modestes a d'abord pris la forme d'un partenariat entre Energica et son compatriote Dell'Orto. Les deux entreprises ont lancé un projet baptisé E-Power, dont l'objectif était de mettre au point un nouveau système de propulsion destiné à une mobilité urbaine plus durable.



Aujourd'hui, les essais de ce nouveau système sont achevés. Dans un communiqué obtenu par Electrek, la société affirme que « les activités d’étude, de conception, de simulation et de test des composants, qui se sont poursuivies sans arrêt, y compris pendant le confinement, sont terminées et les tests du système ont commencé sur le banc d’essai ».

Elle poursuit : « L'E-power est capable de satisfaire tous les besoins au niveau urbain et peut être rechargé via des prises de recharge à domicile, sans avoir besoin d'infrastructures de recharge ad hoc. Ce système développé par Dell’Orto et Energica se distingue par une forte intégration, qui réduit le nombre de composants et simplifie ainsi l'ensemble ».